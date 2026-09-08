Частицу мощей Донского доставят в войсковые части на передовой

САУР-МОГИЛА /Донецкая Народная Республика/, 8 сентября. /ТАСС/. Частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского будет доставлена в войсковые части на передовой, у российских бойцов будет возможность попросить благословения.
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