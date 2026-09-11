Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

517 подписчиков

Феномен зрительской любви: состоялся последний спектакль мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

Феномен зрительской любви: состоялся последний спектакль мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

6 сентября на сцене Театра МДМ состоялись финальные показы мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» фото: Пресс-служба «Бродвей Москва»Один из самых популярных спектаклей в истории российского музыкального театра попрощался со зрителями после второго сезона проката.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым