Феномен зрительской любви: состоялся последний спектакль мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

6 сентября на сцене Театра МДМ состоялись финальные показы мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» фото: Пресс-служба «Бродвей Москва»Один из самых популярных спектаклей в истории российского музыкального театра попрощался со зрителями после второго сезона проката.