223 случая заражаения и 14 летальных исходов от ковида в Удмуртии за сутки

Среди заболевших есть 29 детей и 35 пенсионеров старше 65 лет. Диагноз выявили у 135 ижевчан, 15 жителей Якшур-Бодьинского района, 13 глазовчан, 9 жителей Можги, 7 жителей Воткинска, 7 жителей Шарканского района, 6 жителей Игринского района.
Среди заболевших есть 29 детей и 35 пенсионеров старше 65 лет. Диагноз выявили у 135 ижевчан, 15 жителей Якшур-Бодьинского района, 13 глазовчан, 9 жителей Можги, 7 жителей Воткинска, 7 жителей Шарканского района, 6 жителей Игринского района.
Свежие комментарии