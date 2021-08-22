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223 случая заражаения и 14 летальных исходов от ковида в Удмуртии за сутки

223 случая заражаения и 14 летальных исходов от ковида в Удмуртии за сутки

Среди заболевших есть 29 детей и 35 пенсионеров старше 65 лет. Диагноз выявили у 135 ижевчан, 15 жителей Якшур-Бодьинского района, 13 глазовчан, 9 жителей Можги, 7 жителей Воткинска, 7 жителей Шарканского района, 6 жителей Игринского района.

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