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В «Профессиях будущего» назвали топ-5 популярных отраслей для удалёнки

В «Профессиях будущего» назвали топ-5 популярных отраслей для удалёнки

Руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов рассказал в беседе с RT, какие отрасли и вакансии чаще всего востребованы среди соискателей для удалённого формата работы.

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