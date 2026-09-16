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Приближается осеннее равноденствие: когда оно наступит. Дата и время

Приближается осеннее равноденствие: когда оно наступит. Дата и время

В день осеннего равноденствия в Северном полушарии наступит астрономическая осень, а светлое и темное время суток на один день сравняются – чтобы снова разминуться.

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