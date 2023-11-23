Избранный президент Аргентины Милей предложил Зеленскому конференцию по установлению мира

Хавьер Милей сразу же после своего избрания предложил Украине помощь по установлению мира.Избранный президент Аргентины Хавьер Майли пригласил украинского лидера Владимира Зеленского организовать в южноамериканской стране конференцию, основной темой которой станет восстановление мира на Украине.