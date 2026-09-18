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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналистка Кэри Чемпион обвинила поклонников Кейтлин Кларк в расизме: «Некоторые из них просто невменяемы»

Американская спортивная журналистка и телеведущая Кэри Чемпион спровоцировала волну дискуссий вокруг суперзвезды WNBA Кейтлин Кларк, выступив с критикой ее болельщиков.

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