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Анна Щербакова еще не вернулась к полноценным тренировкам. Ее выступление на крупных стартах в 2023 году маловероятно («Р-Спорт»)

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства считает, что выступление олимпийской чемпионки на крупных соревнованиях в 2023 году «маловероятно».

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