Атака ВСУ на Курскую область готовилась загодя и натовскими специалистами. Возможно, чтобы спровоцировать ВС РФ пойти в масштабное наступление раньше времени, отметил в эфире «Первого севастопольского» полковник запаса Луганской народной Республики Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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