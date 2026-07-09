Субсидии есть, водителей нет: «Олерон+» вновь в эпицентре мусорного хаоса

Шилкинская межрайонная прокуратура после публикаций в СМИ и жалоб жителей проверила регионального оператора по обращению с отходами ООО «Олерон+» и обнаружила: компания систематически срывает вывоз мусора в городе Шилка и десяти сёлах.
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