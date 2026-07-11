Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 614 подписчиков

Свекор годами затыкал мне рот, но мой тост на его юбилее он запомнит надолго

Свекор годами затыкал мне рот, но мой тост на его юбилее он запомнит надолго

Мы с мужем Сергеем уже больше десяти лет жили в собственной трёхкомнатной квартире в спальном районе большого города.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Правильно, Катя, молодец, поставила старого подонка на место. Чего не смог сделать его сын Сергей.
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4 н.
Элеонора Коган
Я бы ещё запустила в него чем-нибудь потяжелей.
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4 н.