Наталия Не только для чиновников, но для депутатов всех уровней, для членов СФ. Сначала на стадии выдвижения, затем каждые два года. С проверкой на детекторе лжи и освидетельствованием у психиатра. Проверка таких персонажей должна быть тотальной, поскольку зона их ответственности включает в себя судьбы людей и страны.

МГ Малик Гумеров "ЕГЭ для чиновников" - Они и беэ ЕГЭ тупые дегенераты ! Их нужно заставлять зубрить Сталинскую Конституцию и Устав партии Большевиков того времени !!! Может тогда хоть немного начнуть служить стране и народу ! А пока = СИДЯТ НА РУБКЕ БАБЛА !!!