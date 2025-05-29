Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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ЕГЭ для чиновников?

ЕГЭ для чиновников?

Миронов предложил ввести ЕГЭ для чиновников. "Мы решили воспользоваться поводом, чтобы предложить ввести ЕГЭ для чиновников.

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Комментарии
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Наталия
Не только для чиновников,  но для депутатов всех уровней, для членов СФ. Сначала на стадии выдвижения, затем каждые два года. С проверкой на детекторе лжи и освидетельствованием у психиатра. Проверка таких персонажей должна быть тотальной, поскольку  зона их ответственности включает в себя  судьбы людей и страны.
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8 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;ЕГЭ для чиновников&quot; - Они и беэ ЕГЭ тупые дегенераты !                   Их нужно заставлять зубрить   Сталинскую Конституцию и Устав  партии Большевиков  того времени !!!                                        Может тогда  хоть немного начнуть служить стране и народу !              А пока = СИДЯТ НА РУБКЕ БАБЛА !!!
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6 час.
Елена Захарова
Лучше сократить всех до 17 человек членов правительства. Без думы. Но все Министерства должны быть.
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2 час.
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