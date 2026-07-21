Политика как он...
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Политика как она есть

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Литва усилила охрану критических объектов из-за данных разведки

Литва усилила охрану критических объектов из-за данных разведки

Власти Литвы приняли решение усилить охрану критической инфраструктуры на неопределенный срок. Причиной стали опасения возможных гибридных атак со стороны России, сообщил министр обороны Робертас Каунас в интервью LRT.

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