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Царьград

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Юрий Ушаков: Путин, Си и Трамп могут встретиться на АТЭС в ноябре

Юрий Ушаков: Путин, Си и Трамп могут встретиться на АТЭС в ноябре

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп рассматривают возможность встречи на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября, сообщил Юрий Ушаков.

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