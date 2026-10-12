Сотрудники столичной полиции перекрыли канал незаконной миграции

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северо-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов пресечена деятельность группы, которая специализировалась на легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации.
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