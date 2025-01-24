Слух: Assassin's Creed: Mirage получит сюжетное DLC Французское издание Les Echos и j0nathan, наде...

Слух: Assassin's Creed: Mirage получит сюжетное DLCФранцузское издание Les Echos и j0nathan, надежный инсайдер, который ранее неоднократно делился достоверными данными касательно серии Assassin’s Creed, сообщают о том, что Assassin’s Creed: Mirage получит сюжетное DLC.
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