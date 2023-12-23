ГБР вынесло подозрению чиновнику из Киева за содействие в уклонении от службы

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении высокопоставленному чиновнику Киевской городской военной администрации за содействие депутатам Киевсовета в уклонении от несения военной службы.
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