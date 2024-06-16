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Регионы России

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В Музее Победы ко Дню медика открыли новую площадку

В Музее Победы ко Дню медика открыли новую площадку

В Москве в Музее Победы открылась новая площадка "Тактическая медицина". Здесь гости могут обучиться основам оказания первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях под руководством инструкторов военно-медицинской подготовки, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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