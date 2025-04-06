Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Война всех против всех началась официально. Победителем будет Россия

Война всех против всех началась официально. Победителем будет Россия

КИРИЛЛ  СТРЕЛЬНИКОВ Если бы Трамп объявил глобальную войну тарифов в свой первый президентский срок, его после мгновенного и единогласного импичмента сейчас бы выволакивали из Овального кабинета в наручниках под крики "Cмерть русскому шпиону!".

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