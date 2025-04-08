Аналитик из Bitget Research Райан Ли дал оценку рыночным перспективам BTC и ETH

Аналитик из Bitget Research Райан Ли проанализировал текущую ситуацию на крипторынке и отметил: биткоин и эфир вошли в фазу ценовой турбулентности, обусловленную внешними экономическими и политическими факторами.
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