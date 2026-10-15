В Севастополе, в ходе проверочных мероприятий проведена сверка лиц, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, со списками граждан, владеющих водительскими удостоверениями на территории района.
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