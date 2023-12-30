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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион мира по боксу Ташкенбай принял присягу в Вооруженных силах Республики Казахстан

Чемпион мира по боксу Ташкенбай принял присягу в Вооруженных силах Республики Казахстан

Чемпион мира по боксу в весе до 48 кг Санжар Ташкенбай принял присягу в Вооруженных силах Республики Казахстан.

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