Владимир Путин в ходе Валдайского форума рассказал о попытках врагов России подорвать «Турецкий поток» при помощи беспилотников.
Украина может подорвать «Турецкий поток» новым подводным дроном
Комментарии
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Владимир Животов
Дай то,бог!
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4 час.
Виктор Журавлев
Если Путин знает, как он говорит, "места подготовки дронов", то почему он по ним до сих пор не ударил? Почему он всё время болтает, но ничего толком не делает? Мы, пишу уже об этом в сотый раз, с Жуковым в 1956 году подавили мятеж в Венгрии за 15 дней. Почему, спросят меня? Да потому, что Жуков сразу же перекрыл западные границы и арестовал правительство. А Путин дал слово бывшему премьеру Израиля, что не будет арестовывать фашистское правительство Зеленского. И вот теперь 1,5 года нравоучительные речи произносит. Сколько это можно терпеть?! Может ему вместе с Шойгу удалиться со своих постов и передать власть людям, которые будут вести себя с врагами России по мужски, а не по бабски?!
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2 час.
лл
лина любимцева
ГНАТЬ НУЖНО УКРАИНУ от берегов Черного моря, занимать Днепр и Дуная полностью!! Чтобы у них не было выхода в море. Иначе подорвут Турецкий поток, как пить дать!! ЧЕГО ВЫЖИДАЕМ?
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1 час.
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