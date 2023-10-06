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Несекретные материалы

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Украина может подорвать «Турецкий поток» новым подводным дроном

Украина может подорвать «Турецкий поток» новым подводным дроном

Владимир Путин в ходе Валдайского форума рассказал о попытках врагов России подорвать «Турецкий поток» при помощи беспилотников.

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Комментарии
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Владимир Животов
Дай то,бог!
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4 час.
Виктор Журавлев
Если Путин знает, как он говорит, &quot;места подготовки дронов&quot;, то почему он по ним до сих пор не ударил? Почему он всё время болтает, но ничего толком не делает? Мы, пишу уже об этом в сотый раз, с Жуковым в 1956 году подавили мятеж в Венгрии за 15 дней. Почему, спросят меня? Да потому, что Жуков сразу же перекрыл западные границы и арестовал правительство. А Путин дал слово бывшему премьеру Израиля, что не будет арестовывать фашистское правительство Зеленского. И вот теперь 1,5 года нравоучительные речи произносит. Сколько это можно терпеть?! Может ему вместе с Шойгу удалиться со своих постов и передать власть людям, которые будут вести себя с врагами России по мужски, а не по бабски?!
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2 час.
лл
лина любимцева
ГНАТЬ НУЖНО УКРАИНУ от берегов Черного моря, занимать Днепр и Дуная полностью!! Чтобы у них не было выхода в море.  Иначе подорвут Турецкий поток, как пить дать!! ЧЕГО  ВЫЖИДАЕМ?
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1 час.

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