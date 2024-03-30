«Это самоубийство Пашиняна»: народ Армении взял на себя спасение экономики

В Ереване состоится форум Армения — БРИКС на фоне стремлений республики в ЕС Вчера 2,5K прочитали 30 марта в Ереване пройдет первый международный форум Армения — БРИКС, на котором обсудят экономическое сотрудничество республики с объединением.
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