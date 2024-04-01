Удары России срывают поставки: Украине придется возить снаряды паровозами Евгения КомароваВ последнем раунде конфликта на востоке Украины российские военные снова нанесли удар по энергообъектам в стране, на этот раз в Одесской области.
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