Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Стадия принятия?

Стадия принятия?

Олег Стародубцев "Владимир Путин – это лидер, который формирует глобальную повестку дня", — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

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Комментарии
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ВераВерная
Грош цена словам Токаева. Не один раз убеждались в его вранье и предательстве. А говорить эти азиаты научены. Чтоб свой профит поиметь.
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17 час.
ГД
Галина Дубровская
👍
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9 час.
star
внутри страны не можем разобраться с завезенной мигрантской сволочью,власти на местах  продались за тугрики и удивляемся отношению &quot;братьев&quot;?безнаказанность порождает беззаконие.народу осталось обратиться к ребятам СВО за помощью
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4 час.

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