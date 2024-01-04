Олег Стародубцев "Владимир Путин – это лидер, который формирует глобальную повестку дня", — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.
Стадия принятия?
Комментарии
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ВераВерная
Грош цена словам Токаева. Не один раз убеждались в его вранье и предательстве. А говорить эти азиаты научены. Чтоб свой профит поиметь.
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17 час.
ГД
Галина Дубровская
👍
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9 час.
star
внутри страны не можем разобраться с завезенной мигрантской сволочью,власти на местах продались за тугрики и удивляемся отношению "братьев"?безнаказанность порождает беззаконие.народу осталось обратиться к ребятам СВО за помощью
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4 час.
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