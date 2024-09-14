В Астрахани полиция накрыла группу ночных дрифтеров

Автоинспекторы вменяют им нарушение до десятка статей административного кодекса. В ходе мониторинга социальных сетей астраханскими полицейскими выявлена публикация, на которой видно, как неизвестные автоводители осуществляли маневры в нарушение ПДД, тем самым создавая угрозу безопасности дорожного движения и нарушая тишину и покой граждан в ночное время.