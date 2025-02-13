Россия резко снижает наступательную активность... К чему бы это? Что утверждает Пентагон?

Мониторинговые ресурсы с обеих сторон фиксируют небывалое снижение активности. Если в ноябре ВС РФ каждый день освобождали в среднем чуть более 20 квадратных километров территории, то в январе уже около 13.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии