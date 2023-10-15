Театр абсурда
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Театр абсурда

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Российские деньги потянулись на Родину

Российские деньги потянулись на Родину

Российские бизнесмены вывели из Европы и вернули в Россию активы на 50 млрд долларов. По крайней мере, так гласит расследование агентства Bloomberg.

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