Полицейские в Алтайском крае выявили нелегальных мигрантов на одном из сельхозпредприятий Бийска

Сотрудники отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Бийское» Алтайского края при содействии коллег из регионального УФСБ России посетили одно из крупных сельскохозяйственных предприятий города Бийска на предмет выявления нарушения миграционного законодательства.
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