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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 июля 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 июля 2022 года

Энергетический прогноз на шестнадцатое июля две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1207 = Бескорыстное служение Земле, людям, Миру - это самое лучшее питание для внутренней Сути, для Души и Духа = Вера – это состояние разума, образ мышления и внутренняя уверенность, основанная на знании Законов Разума = Главное, проявляя Любовь, человек снимает переизбыток Энергии и достигает состояния нейтральности = Для ускорения развития потенциальных возможностей вам спущены Аспекты-Силы абсолютной Любви = Если вы поддерживаете равновесие внутри, то тем самым создаёте равновесие в своём физическом теле и в окружающем вас Мире =Если ты поймёшь, что проблема в тебе, ты сможешь измениться сам, чему-то научиться и стать мудрее =Есть такие волны (Энергия), которые могут мгновенно распространяться в любую точку Вселенной = Желания — вот тот механизм, посредством которого Матрица манипулирует вниманием человека, а значит его мыслями = Жизнь - это театр, а мы в нём актёры, и роли нужны разные, иначе не интересно будет играть, и мы ничего не отработаем = Истинная Любовь – это когда с вами не пытаются играть, манипулировать и не хотят причинять боль = Каждая мысль, на которую мы обращаем своё внимание, создаёт волны, расходящиеся по всему Пространству.

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