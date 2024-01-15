Минобороны РФ обвинило США в проведении экспериментов с вирусом оспы

В Минобороны РФ обеспокоены исследованиями вирусов натуральной оспы, которые проводят ученые в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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