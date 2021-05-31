Несколько тысяч военнослужащих ВВО в Бурятии повысили классную квалификацию

В обязательном порядке испытания на классную специальность прошли военнослужащие-специалисты инженерных, ремонтных подразделений, подразделений связи, специалистов радиоэлектронной борьбы, артиллеристов, а также наводчики, снайпера и гранатометчики и другие подразделения.