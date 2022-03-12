Арсенал Сталина: какое оружие было у «вождя народов»

На самом деле точное количество и «ассортимент» вооружения И. В. Сталина установить, скорее всего, никогда не удастся – нет конкретных, документально подтвержденных сведений о наличии того или иного оружия у будущего «отца народов» в периоды Туруханской ссылки или совершения так называемых «эксов», во время гражданской войны… С личным оружием Сталина все более или менее ясно, если говорить о 30 – 40-х годах, когда вождь советского народа находился на пике своего величия.