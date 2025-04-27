В аэропорту Кишинева задержали главу совета соотечественников РФ Петровича

Глава совета российских соотечественников в Молдавии, руководитель оргкомитета "Победа" Алексей Петрович был задержан в аэропорту Кишинева при вылете из страны, его отпустили через несколько часов после дополнительных проверок.
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