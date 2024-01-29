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Никита Михалков ответил на обвинения Собчак в доносе на участников "голой" вечеринки Ивлеевой

Никита Михалков ответил на обвинения Собчак в доносе на участников "голой" вечеринки Ивлеевой

Режиссёр опроверг слухи о том, что это он рассказал Путину о событиях в клубе "Мутабор"28 января Ксения Собчак в своём телеграм-канале написала, что президент России якобы узнал о "голой" вечеринке в клубе "Мутабор" от Никиты Михалкова.

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