Россия ожидает извинений от тех, кто обвинял нашу страну в дискриминации по национальному признаку.Международный суд ООН накануне подтвердил: никаких доказательств дискриминации украинцев и крымских татар, в которых Киев и Запад оголтело обвиняли Россию, не существует.