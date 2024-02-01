Россия ожидает извинений от тех, кто обвинял нашу страну в дискриминации по национальному признаку.Международный суд ООН накануне подтвердил: никаких доказательств дискриминации украинцев и крымских татар, в которых Киев и Запад оголтело обвиняли Россию, не существует.
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