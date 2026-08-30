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Татар-информ

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«Золушка» на льду: в Казани впервые показали ледовое шоу Татьяны Навки

«Золушка» на льду: в Казани впервые показали ледовое шоу Татьяны Навки

Фото: © Ирина Егорова / «Татар-информ» Свет в зале гаснет, и привычная ледовая арена постепенно исчезает в полумраке.

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