Инсайдер: Capcom готовится официально представить Resident Evil 9 на одной из ближайш...

Инсайдер: Capcom готовится официально представить Resident Evil 9 на одной из ближайших выставокКомпания Capcom на прошлой неделе выложила в сеть ролик, в котором фанаты Resident Evil разглядели скрытый тизер к девятой части серии, и с ними полностью согласен известный инсайдер и знаток хорроров Capcom.