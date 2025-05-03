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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер: Capcom готовится официально представить Resident Evil 9 на одной из ближайш...

Инсайдер: Capcom готовится официально представить Resident Evil 9 на одной из ближайш...

Инсайдер: Capcom готовится официально представить Resident Evil 9 на одной из ближайших выставокКомпания Capcom на прошлой неделе выложила в сеть ролик, в котором фанаты Resident Evil разглядели скрытый тизер к девятой части серии, и с ними полностью согласен известный инсайдер и знаток хорроров Capcom.

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