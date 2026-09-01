«Эксперт РА»: сборы налога на прибыль в РТ растут за счет крупных госзаказов

Доходы региональных бюджетов в России по итогам первой половины 2026-го увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 11 трлн рублей, подсчитали в Рейтинговом агентстве «Эксперт РА».
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