За гранью!: Женщина-автоподставщица толкает коляску с ребёнком в проезжающую машину! А потом появляется её «муж» (новая схема)

Жажда наживы не останавливает бессовестных людей ни перед чем и, ради денег они готовы рисковать даже жизнью маленького ребёнка.
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