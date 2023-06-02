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Алтайского депутата приговорили к 8,5 годам колонии за изнасилование 14-летней племянницы своей супруги

Алтайского депутата приговорили к 8,5 годам колонии за изнасилование 14-летней племянницы своей супруги

Депутата Государственного собрания Республики Алтай суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.

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