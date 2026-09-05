Ринат Дасаев и звезды ЦСКА навестили детей в больнице

В областную детскую больницу навестить юных пациентов приехали известные спортсмены. В учреждении побывали легендарный вратарь сборной СССР Ринат Дасаев, бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников, а также представители хоккейного ЦСКА Владислав Каменев и Илья Каблуков.
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