На Ямале суд рассмотрит дело краснодарца о посредничестве во взятках

Житель Краснодарского края пойдет под суд в Новом Уренгое. Его обвиняют в посредничестве во взятках. Следствие полагает, что он передавал деньги сотрудникам ГАИ взамен на содействие при сдаче экзамена, сообщила прокуратура ЯНАО.