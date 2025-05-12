На Ямале суд рассмотрит дело краснодарца о посредничестве во взятках

Житель Краснодарского края пойдет под суд в Новом Уренгое. Его обвиняют в посредничестве во взятках. Следствие полагает, что он передавал деньги сотрудникам ГАИ взамен на содействие при сдаче экзамена, сообщила прокуратура ЯНАО.
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