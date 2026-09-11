Пленный из ВСУ: иностранные наемники оставили позиции из-за маленьких выплат

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Группа иностранных наемников ВСУ оставила позиции спустя месяц после прибытия из-за недовольства размером боевых выплат, рассказал пленный украинский военнослужащий Александр Курий.
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