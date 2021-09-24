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Новости высокотехнологического сектора Китая за 24 сентября 2021

1. Расходы Китая на НИОКР сокращают разрыв с США, занимая второе место в мире Расходы Китая на исследования и разработки (НИОКР) составили 2,4 процента совокупного ВВП страны в 2020 году, не только зафиксировав почти десятилетний рост, но и быстро догоняя международные стандарты, и в частности США, согласно статистическому коммюнике, опубликованному Национальным бюро статистики в среду … Сообщение Новости высокотехнологического сектора Китая за 24 сентября 2021 появились сначала на Новостной портал PRC.

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