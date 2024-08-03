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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» начал переговоры о покупке Гехи из «Кристал Пэлас». Защитник сыграл 6 матчей за Англию на Евро

«Ньюкасл» начал переговоры о приобретении 24-летнего защитника. Сообщается, что «Кристал Пэлас» получил запрос от «Ньюкасла» относительно трансфера футболиста.

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