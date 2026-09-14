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В Иванове задержана подозреваемая в краже из магазина детских товаров

 В торговом центре в Ленинском районе городе Иваново произошла кража в магазине детских товаров. Неизвестная из торгового зала похитила товар — ущерб составил более 2500 рублей.

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