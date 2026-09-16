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Гарик Сукачев рассказал «Мосбилету» о постановке «САШАШИШИН» в «Современнике»

Гарик Сукачев рассказал «Мосбилету» о постановке «САШАШИШИН» в «Современнике»

Режиссер Гарик Сукачев поделился с Агентством городских новостей «Москва» подробностями постановки спектакля «Сашашишин» в Московском театре «Современник».

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