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Чехол на машину! По низкой цене!

Чехол на машину! По низкой цене!

Представляю вам очень полезную штуку для автовладельцев! Этот чехол защитит вашу машину от всех загрязнений, а особенно очень полезен зимой - накрываешь на ночь машину, а утром как ночью был снег, спокойно берешь и снимешь его вместе с снегом! Или же летом тоже полезно - допустим посмотрели вы погоду на завтра и там +30°, не важно в общем очень жарко, опять же накрываете на ночь машину чехлом и на утро как вам нужно куда ехать, не будет такое все горячее! Обратите внимание: Грунтуем машину электрокраскопультом.

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